La Belgique reléguée après sa défaite contre la République tchèque

Dernières de leur groupe après une victoire contre la Lettonie (62-66) et des défaites contre la Turquie (57-61) et l'Italie (76-68), les Belges ont été éliminées par l'Espagne (77-62) en huitièmes de finale. Vendredi, elles ont perdu leur premier match de classement (places 9 à 16) contre la Finlande (66-60). Elles affronteront samedi (10h30) la Lituanie dans le match pour la 15e place. La Belgique est d'ores et déjà assurée de finir à l'une des trois dernières places du classement final, synonyme de relégation en division B.