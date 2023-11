"La déception prime" pour Matthias Casse après sa cinquième place

Immense déception pour Matthias Casse (IJF 1), samedi à Montpellier, aux Championnats d'Europe. L'Anversois, 26 ans, qui briguait un deuxième titre en -81 kg après son triomphe à Minsk en 2019, a échoué au pied du podium après deux défaites sur sa journée. Battu en quart de finale par l'Autrichien Wachid Borchashvili (IJF 20), 25 ans, au terme d'un golden score de plus de 7 minutes, il s'est incliné dans le combat pour la médaille de bronze contre le Français Alpha Oumar Djalo (IJF 10), 27 ans, sur ippon, après 48 secondes.

"J'ai analysé le combat avec Mark (Van der Ham, son entraîneur, ndlr.) et j'ai commis une erreur. Cela ne peut pas arriver à ce niveau", a déclaré Casse. "Je perds contre deux adversaires qui ne m'étaient pas supérieurs mais cela peut arriver. La déception prime. La préparation s'était bien passée mais je ne me sentais pas à 100% aujourd'hui (samedi, ndlr.). Je vais maintenant me concentrer sur le Grand Chelem de Tokyo dans un mois."

C'est la toute première fois de sa carrière que Matthias Casse ne ramène pas de médaille d'un championnat d'Europe. Le vainqueur du Masters, en août à Budapest, était toujours monté sur le podium jusqu'ici, avec une médaille d'or (2019), deux médailles d'argent (2021 et 2022) et une médaille de bronze (2020).