Les Belgian Cats, en quête d'un billet pour les JO de Paris, face aux Etats-Unis ce soir

Ce match face aux Américaines, il faudra le "gérer intelligemment", ont clamé en chœur Emma Meesseman et Julie Allemand en amont du tournoi, surtout que l'équipe belge sera privée de Kyara Linskens (entorse). "Il ne faut pas tout sacrifier contre les Etats-Unis, notre priorité est de nous qualifier et il ne faut pas croire que cela sera facile, que du contraire, le Sénégal et le Nigeria sont deux équipes très athlétiques et physiques", ont tempéré encore les deux fers de lance des championnes d'Europe.

Il faudra pour faire court laisser l'une des deux équipes africaines derrière pour renouveler l'expérience de Tokyo. Les Belges affronteront le Sénégal, vice-champion d'Afrique, vendredi (20h45), puis le Nigeria, champion d'Afrique, dimanche (16h45).

Le duel entre ces deux pays africains, qui rêvent tous deux d'une 3e participation olympique, ce soir en ouverture à 18h15, orientera aussi considérablement la suite du tournoi.