Les Celtics et les Bucks renouent avec la victoire

Les Boston Celtics et les Milwaukee Bucks, aux deux premières places de la conférence Est, ont retrouvé la victoire après deux défaites samedi en NBA, la ligue nord-américaine de basketball.

Confortable leader à l'Est (58 victoires - 16 défaites) et meilleure équipe de la saison, Boston s'est relancé face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans (104-92) après deux défaites contre Atlanta. Les Celtics ont notamment pu compter sur Jayson Tatum (23 points) et le pivot Kristaps Porzingis (19 points, 10 rebonds).

Une défaite laisse les Pelicans de Zion Williamson (25 points) à la 5e place à l'Ouest, dans une lutte féroce pour l'avantage du terrain avec les Los Angeles Clippers (4es), Dallas (6e) ou encore Phoenix (7e).