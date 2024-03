Manon De Roey remonte à la 16e place en Australie

De Roey a réalisé un deuxième tour en 70 coups, deux sous le par, avec six birdies, deux bogeys et un double bogey. L'Anversoise en profite pour remonter de la 34e à 16e place au classement avec un total de 141 coups, soit neuf de plus que la Colombienne Mariajo Uribe, qui occupe seule la tête.

Uribe compte trois coups d'avance sur la Taïwanaise Pei-Ying Tsai, sa plus proche poursuivante, et quatre coups sur un duo composé par l'Anglais Bronte Law et l'Australienne Justice Bosio.