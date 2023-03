Mondiaux de patinage: à domicile, le Japon vise les sommets

"J'aime attirer l'attention", a déclaré Malinin, nettement plus confiant qu'Uno. "Cela renforce ma motivation et me donne de l'énergie", a ajouté le patineur qui s'est auto-baptisé +QuadGod+.

Peuvent également se mêler à la course au podium le Canadien Keegan Messing, l'Américain Jason Brown ou le Français Adam Siao Him Fa, sacré champion d'Europe en janvier dernier, même si ce dernier a déclaré qu'une médaille n'était pas son "objectif premier".

. Femmes: Sakamoto pour une revanche

Le Japon peut aussi viser l'or dans la catégorie féminine où Kaori Sakamoto tentera de conserver son titre.

Sakamoto avait devancé la Belge Loena Hendrickx et l'Américaine Alysa Liu à Montpellier l'an dernier pour ajouter la couronne mondiale à sa médaille de bronze olympique de Pékin.

"La meilleure revanche pour moi serait de réaliser un programme court et un programme libre parfaits et de monter sur la plus haute marche du podium à la fin", a déclaré Sakamoto après un début de saison difficile. La patineuse de 22 ans avait terminé à la cinquième place des Mondiaux-2019 de Saitama, qui s'étaient tenus dans la même patinoire.

Ses compatriotes Mai Mihara et Rinka Watanabe devraient lui disputer le titre, tandis que Loena Hendrickx et la Géorgienne Anastasiia Gubanova, récente championne d'Europe, peuvent également prendre part à la lutte pour une médaille.

. Couples: Miura et Kihara pour une première

Chez les couples, la compétition devrait donner lieu à un duel entre les champions du monde en titre, les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier, et leurs dauphins Riku Miura et Ryuichi Kihara.

Le couple japonais a battu les Américains de justesse lors de la finale du Grand Prix de Turin avant de s'imposer au Championnat des quatre continents. En cas de victoire, ils offriraient à leur pays un premier titre mondial dans la catégorie.

"La victoire en finale du Grand Prix nous a donné beaucoup de confiance", a déclaré Miura. "Mais nous sommes encore loin d'être à notre meilleur niveau. J'espère que nous pourrons conclure la saison aux Mondiaux en rentrant dans l'Histoire."

. Danse sur glace: Gilles-Poirier et Chock-Bates pour un duel

En l'absence des champions olympiques français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, la compétition de danse sur glace devrait offrir un duel nord-américain entre les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier et les Américains Madison Chock et Evan Bates.

Les Canadiens ont dominé la première moitié de saison et la finale du Grand Prix, mais ont ensuite manqué leurs Championnats nationaux et les Quatre Continents en raison d'une opération de l'appendicite pour Gilles.

À l'inverse, Chock et Bates ont connu un début de saison post-olympique au ralenti mais ont repris leur élan en remportant un troisième titre consécutif aux Quatre continents.

Programme des Championnats du monde de patinage artistique, du 22 au 25 mars à Saitama (Japon):

. Mercredi 22 mars

(03h00, heure de Paris) Couples: programme court

(07h50) Femmes: programme court

. Jeudi 23 mars

(03h00) Couples: programme libre

(07h50) Hommes: programme court

. Vendredi 24 mars

(03h00) Danse sur glace: programme rythmique

(10h20) Femmes: programme libre

. Samedi 25 mars

(05h30) Danse sur glace: programme libre

(10h20) Hommes: programme libre

Les Français en lice

. Hommes: Adam Siao Him Fa, Kevin Aymoz

. Femmes: Lorine Schild

. Couples: Camille Kovalev-Pavel Kovalev, Oxana Vouillamoz-Flavien Giniaux

. Danse sur glace: Loïcia Demougeot-Théo Le Mercer, Marie Dupayage-Thomas Nabais, Evgeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud