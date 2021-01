Disparu depuis une semaine, cette star de la NBA réapparaît, sans masque, à une fête d'anniversaire (vidéo)

La star de Brooklyn Kyrie Irving, absent des parquets pour raisons personnelles depuis une semaine, fait l'objet d'une enquête de la part de la NBA, pour violation du protocole anti-Covid, après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il apparaît non masqué à une fête.

Irving, dont on ignore pourquoi il n'a pas joué les trois derniers matches de son équipe, manquera également le 4e ce mardi contre Denver. Et selon ESPN, citant des sources au sein du club, il ne devrait pas revenir de la semaine, alors que les Nets joueront mercredi contre New York et samedi face à Orlando.

En attendant son retour et d'éventuelles explications, l'apparition sur les réseaux sociaux d'une vidéo pose question. On le voit notamment danser à la soirée d'anniversaire de sa soeur, sans masque. Ce qui s'apparente à une violation du protocole mis en place par la NBA interdisant aux joueurs de se retrouver dans boîtes de nuit, bars et autres lieux de rassemblement de plus de 15 personnes.

"Nous sommes au courant de l'existence de cette vidéo montrant Kyrie Irving lors d'une réunion de famille", a déclaré le manager des Nets Sean Marks dans un communiqué.

"Nous examinons les circonstances de cette soirée avec Kyrie et la NBA afin de déterminer s'il a respecté les protocoles de santé et de sécurité de la ligue. Pour l'heure, il n'est toujours pas avec l'équipe pour raisons personnelles", a-t-il ajouté.

"La date de son retour n'a pas encore été finalisée. Kyrie aura l'occasion de s'expliquer sur son absence lorsqu'il sera prêt à le faire", a conclu le dirigeant.

Selon le règlement de la ligue, si un joueur rate une rencontre après avoir violé le protocole anti-Covid, il perd 1/816e de son salaire. Comme le sien est de 33,46 millions de dollars cette saison, cela représenterait un manque à gagner de 410.000 dollars par match.

Enfin associé cette saison à l'autre star de l'équipe Kevin Durant, qui a dû soigner pendant un an et demi une rupture d'un tendon d'Achille, Irving a très bien joué jusqu'ici (27,1 points, 5,3 rebonds et 6,1 passes) de moyenne. Mais Brooklyn, candidat au titre, effectue une entame moyenne, classé 9e de la Conférence Est avec un bilan de 5 victoires et 6 défaites.