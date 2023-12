Pour Isaac Kimeli, 11e, "la médaille d'or par équipes est une consolation"

"Dans le premier tour, j'ai tout de suite senti que je n'arrivais pas à trouver mon rythme", a avancé Kimeli. "Il y avait énormément de boue. Ce n'est pas mon truc. Je n'ai pas réussi à m'en sortir. À la fin, j'ai quand même réussi à me dégager et à me battre pour le classement par pays, mais il était bien trop tard pour une médaille individuelle. La condition physique n'était vraiment pas le problème. Elle est très bonne. C'est le parcours qui m'a posé problème, car il n'était pas taillé pour moi."

Isaac Kimeli est finalement monté sur le podium avec la Belgique. "Cette médaille d'or par équipes est certes une consolation, mais j'aurais quand même aimé gagner seul", a-t-il reconnu. L'athlète a attribué ce succès à son partenaire d'entraînement Robin Hendrix, médaillé de bronze. "C'est très bien pour Robin. Je suis vraiment heureux pour lui. Il le mérite, après des années de dur labeur."