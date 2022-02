PSA World Tour - Tinne Gilis écarte la 5e mondiale et se hisse en quarts de finale à Cincinanti

(Belga) Tinne Gilis, 24 ans et 23e mondiale, s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Cincinnati Gaynor Cup, un tournoi du PSA World Tour, circuit mondial principal de squash, jeudi dans l'Ohio.

Menée deux sets à rien, la native de Mol s'est imposée en 5 sets devant l'Anglaise Sarah-Jane Perry, 5e mondiale et tête de série N.3 du tournoi, sur le score de 6-11, 7-11, 11-8, 11-5 et 11-5 après 61 minutes de jeu. La N.2 belge a pris sa revanche face à Perry, contre qui elle a vu son parcours s'arrêter aux portes de la finale de la Cleveland Classic la semaine dernière dans un autre tournoi du PSA World Tour. Mercredi, elle avait passé le premier tour grâce à une victoire 3-0 (11-8, 16-14, 11-5) contre l'Espagnole Cristina Gomez (PSA 48). En quarts, elle défiera la Malaisienne Sivasangari Subramaniam (PSA 26) ou la Galloise Tesni Evans (PSA 14/N.7). La suite du programme verra Nele Gilis, 25 ans et 13e mondiale, faire son entrée en lice. Exemptée de premier tour grâce à son statut de tête de série N.8, la N.1 belge affrontera l'Egyptienne Zeina Mickawy (PSA 28) dans ce qui constitue son premier match en 2022 sur le circuit. (Belga)