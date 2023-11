Red Lions et Panthers connaissent leurs adversaires en poule au tournoi qualificatif

Les Red Lions, champions olympiques en titre et N.2 mondiaux, auront comme adversaires de groupe l'Irlande (FIH-13), le Japon (FIH-15) et l'Ukraine (FIH-29). La poule B réunit l'Espagne (FIH-8), la Corée du Sud (FIH-10, l'Autriche (FIH-19) et l'Égypte (FIH-20). De leur côté, les Red Panthers de Raoul Ehren, médaillées d'argent au dernier Euro et 4e mondiales, trouveront sur leur chemin la Corée du Sud (FIH-12), l'Irlande (FIH-13) et l'Ukraine (FIH-28). Le groupe B est composé de la Grande-Bretagne (FIH-7), l'Espagne (FIH-8), le Canada (FIH-16) et la Malaisie (FIH-18).

Les deux premiers de chaque poule se hissent en demi-finales de leur tournoi, où les vainqueurs sont assurés de leur place aux JO, tandis que les perdants se disputeront le 3e et dernier ticket lors de la petite finale pour le bronze.