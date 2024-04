Roulers relève la tête et se relance dans la course au titre

Battus jeudi soir (3-1), les Roulariens n'avaient pas le droit à l'erreur ce samedi s'ils souhaitaient garder le contact avec Maaseik. Un Clasico qui aura une nouvelle fois tenu toutes ses promesses au long de deux premiers sets intenses et disputés (25/22, 27/29). Mais, par la suite, le champion de Belgique en titre roularien faisait preuve de plus de justesse pour dominer, plus facilement, les échanges, empochant deux nouvelles manches (25/15, 25/20).

Une victoire 3-1 qui remet les deux formations à égalité dans cette finale que l'on promettait spectaculaire. Mardi (20h30), le troisième match, à Maaseik, offrira quoi qu'il advienne une avance psychologique au vainqueur puisque, pour rappel, la première équipe à remporter trois matches sera sacrée.