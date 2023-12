Rugby: Antoine Dupont, de la désillusion à XV au rêve olympique à VII

"Pour tout fan de sport, les Jeux olympiques, c'est mythique. Ça l'est peut-être un peu moins pour les fans de rugby, où on a moins cette appétence puisque le sport y est depuis peu. Malgré ça, pouvoir recevoir cet événement sportif en France, ça va être une fête incroyable. Pouvoir en faire partie et, surtout, pouvoir prétendre à une médaille olympique, c'est un challenge hyper motivant", a-t-il justifié.

Cette médaille olympique, la superstar du rugby hexagonal, qui a quasiment tout gagné avec le Stade toulousain et l'équipe de France, en rêve. Mais il va devoir convaincre le manager général du VII de France Christophe Reigt et le sélectionneur Jérôme Daret.

"Antoine a une attitude très rugby: il ne veut pas être parachuté. Il sait que, dans une équipe de rugby, on gagne sa place", a commenté le président de la Fédération française de rugby Florian Grill.

"C'est une superbe tête de gondole, même s'il faudra se priver de lui sur le Tournoi des six nations", a ajouté le dirigeant. "Mais franchement, quelle belle image pour le rugby à VII et pour le pays!"

Ses quelques semaines de préparation seront essentielles pour que Dupont se familiarise au jeu à VII, où les espaces sont plus grands et les courses, de fait, plus nombreuses et intenses. Le format des compétitions (14 minutes, six rencontres par week-end) ainsi que son repositionnement demanderont aussi un temps d'ajustement au demi de mêlée.

Au vu du profil physique et tactique du joueur toulousain, cette adaptation ne semble pas insurmontable. "Il doit juste garder son jeu, ses qualités et ses aptitudes. Ce sera plus de l'adaptation dans le jeu courant, avec une profondeur différente, des passes plus longues et une défense un peu plus contrôlée", a expliqué à l'AFP l'ailier international Gabin Villière, qui a fait le chemin inverse il y a quelques années.

"C'est plus sur les aspects du jeu en général qu'il devra s'adapter, mais, individuellement, je pense qu'il devra garder ce qu'il fait au rugby à XV comme jouer ses duels, essayer de jouer après contact ou encore trouver des espaces", a ajouté le Toulonnais.

Les Bleus de Fabien Galthié, eux, lanceront le prochain Tournoi des six nations devant l'Irlande, le 2 février à Marseille. Sans leur talisman, donc.

Pour Paris-2024, l'occasion est belle d'ajouter un grand nom au plateau de stars qui viendront chasser les médailles du 26 juillet au 11 août. En accrochant une médaille olympique à son cou, Antoine Dupont s'inscrirait encore davantage dans la légende du rugby français.