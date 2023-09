Savannah De Bock grimpe à la 18e place du Big Green Egg Open

De Bock, 17 ans et qui possède le statut d'amateur, a réalisé un deuxième tour en 71 coups, un sous le par, inscrivant trois birdies et deux bogeys sur sa carte. Une performance qui lui permet de gagner trois places au classement et de s'installer en 18e position, largement suffisant pour passer le cut.

Avec un total de 141 coups, trois sous le par, la Nivelloise compte quatre coups de retard sur un groupe de sept joueuses: la Thaïlandaise Trichat Cheenglab, les Galloises Chloe Williams et Lydia Hall, les Suédoises Sara Kjellker et Sofie Bringner et les Allemandes Alexandra Forsteling et Helen Briem.