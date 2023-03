Shaquille O'Neal, l'ancienne star de la NBA, s'est fait placer une prothèse de hanche

Il a été obligé de préciser sa situation après des réactions d'inquiétudes de ses fans. "A tous ceux qui se sont inquiétés : Pas besoin. Je vais bien". Le tout accompagné du hashtag hipreplacement (remplacement de la hanche).

Quatruple champion NBA avec les Lakers (2000, 2001, 2002) et Miami (2006), O'Neal (2m16 et 145 kg) a aussi été champion du monde en 1994 et olympique en 1996. Il fut en son temps, de 1992 à 2011, le pivot le plus dominant sur les parquets de la NBA. Il a débuté sa carrière à Orlando qui l'avait choisi en N.1 de la draft 1992. Après Los Angeles et Miami il a encore joué à Phoenix, Cleveland et Boston. Il s'est reconverti comme consultant à la télévision.