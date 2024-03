Ski: Federica Brignone impériale sur le géant d'Are, Gut-Behrami devra patienter pour le globe

Etincellante en seconde manche, l'Italienne Federica Brignone a remporté samedi le géant d'Are en Suède comptant pour la Coupe du monde de ski alpin et a mis la pression à la Suissesse Lara Gut-Behrami, qui devra attendre les finales en Autriche pour être certaine de remporter le globe de la spécialité.

Troisième à plus d'une seconde de la tête de course après la première manche, l'Italienne de 33 ans a été parfaite en seconde manche, à la limite dès les premiers virages sans jamais flancher, et n'a laissé aucune chance à la concurrence.