Stenn Goetstouwers remporte l'Ironman d'Emilie-Romagne

Stenn Goetstouwers a remporté samedi l'Ironman d'Émilie-Romagne, en Italie. Le triathlète de 31 ans a parcouru les 3,86 km de natation, les 180,2 km de vélo et les 42,195 km de course à pied en 7h42:29. Il a devancé le Britannique David McNamee (7h43:15) et le Finlandais Henrik Goesch (7h45:08). Avec Tim Van Hemel, 8e en 7h55:12, deux Belges font partie du top-10.