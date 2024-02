Thomas Carmoy remporte la hauteur en salle à Stockhlom

Le Namurois a franchi une barre à 2m20 sur sa troisième tentative avant de manquer trois essais à 2m23. Il a ainsi devancé le Grec Antonios Merlos (2m17) et deux concurrents ex aequo: le Suédois Melwin Lycke Holm et le Mexicain Erik Portillo, à 2m14.

Le record de Thomas Carmoy est situé à 2m29 depuis le 5 mars 2023. L'athlète de 23 ans a déjà réédité la performance à l'occasion des Jeux Européens en juin 2023, mais il devra passer une barre à 2m33 s'il veut participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024.