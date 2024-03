Tim Brys gagnant des Trials en skiff en vue des qualificatifs en aviron pour Paris 2024

"Mon ticket pour Szeged et les qualifications olympiques sont dans la poche, après quelques trials intéressants", écrit le Gantois de 33 ans. Treizième des derniers Mondiaux de Belgrade, début septembre 2023, alors que le top 9 se qualifiait pour les JO, Brys tentera de s'emparer des 3 tickets mis en jeu lors de la régate européenne de qualification olympique, fin avril à Szeged (25-28/04). Si besoin, deux autres places seront également disponibles lors de la finale mondiale, mi-mai à Lucerne (19-21/05).

Lundi, Brys s'est montré plus rapide que Gaston Mercier, Tristan Vandenbussche et Ward Lemmelijn lors d'un contre-la-montre (time trials) et d'une régate en ligne. Les deux de couple d'Aaron Andries et Vandenbussche, d'une part, et de Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe, d'autre part, en poids légers, étaient déjà assurés précédemment de représenter la Belgique aux prochains qualificatifs olympiques.