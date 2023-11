Toumani Camara et Portland battus à Milwaukee

Après avoir renoué avec la victoire après huit défaites consécutives mercredi sur le parquet de Utah Jazz, les Portland Trail Blazers et Toumani Camara ont de nouveau été battus, 108-102 sur le parquet de Milwaukee, dimanche en NBA.

Camara, titulaire pour la 7e fois de suite, a passé près de 17 minutes sur le parquet (16:54), inscrivant 6 points et captant 3 rebonds au sein d'une équipe de Portland aux deux visages. Les Trail Blazers menaient de 16 points à la mi-temps (52-68) avant de laisser les Bucks, qui ont un moment compté 26 points de retard, signer le plus gros come-back de la saison dans les deux derniers quart-temps (23-20 et 33-14).

Les Bucks, emmenés par Giannis Antetokounmpo (33 points) et Damian Lillard (31 points), sont revenus à 99-99 à 2 minutes de la fin. Un panier à 3 points de Damian Lillard donnait l'avantage aux champions 2021 mais Jerami Grant, meilleur marqueur des Blazers avec 22 points, ramenait l'égalité (102-102) à 1:20 du buzzer. Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard fixaient ensuite le score à 108-102 pour offrir aux Bucks une 6e victoire en sept matchs.