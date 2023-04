Toumani Camara et Thijs De Ridder s'inscrivent à la draft NBA

Toumani Camara et Thijs De Ridder se sont inscrits à la draft de la NBA, la ligue nord-américaine de basket. Le premier, l'ailier bruxellois, qui fêtera ses 23 ans le 8 mai, l'a annoncé lundi sur les réseaux sociaux alors que Thijs De Ridder s'est déclaré mardi via son agence de management.

"J'ai décidé de passer professionnel et de me présenter à la draft de la NBA", a écrit Camara. Il évoluait depuis quatre ans en NCAA, le championnat universitaire, d'abord aux Georgia Bulldogs (2019-2021) puis, depuis 2021, aux Dayton Flyers. Cette saison, Camara a tourné à 13,9 points, 8,6 rebonds et 1,7 assist de moyenne par match. Il s'était inscrit à la draft l'an passé avant de se retirer pour rester une année de plus à Dayton.

Elu espoir de l'année en BNXT League, l'ailier des Anvers Giants, Thijs De Ridder, 20 ans (2m03) a aussi été désigné meilleur sixième joueur de la saison. Thijs De Ridder commence en effet presque tous les matchs sur le banc et était éligible pour ce prix particulier. Il affiche une moyenne de 11,1 points et 6.1 rebonds par rencontre.