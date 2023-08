Une journée sans pour Adrien Dumont de Chassart à Omaha

Les débuts ont été difficiles pour Adrien Dumont de Chassart, jeudi, au Pinnacle Bank Championship, tournoi de golf du Korn Ferry Tour organisé dans la cité américaine d'Omaha, dans le Nebraska, et doté d'un million de dollars. Il a terminé la première journée à la 112e place avec une carte de 73 coups.

De Chassart, qui a terminé six fois dans le top-10 lors de ses six premiers tournois parmi les professionnels, parmi lesquels une victoire sur le BMW Charity Pro-Am, a dû se contenter d'un premier tour avec deux coups au-dessus du par, après avoir enregistré trois bogeys et un birdie.

Le jeune golfeur de 23 ans, originaire de Villers-la-Ville, devra réaliser un solide deuxième tour pour se qualifier pour la finale du tournoi.