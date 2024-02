XV de France: Bleus de père en fils

Le voyage était beaucoup plus accessible pour aller voir son "petit" d'1,98 m disputer les trente dernières minutes de la difficile victoire française à Edimbourg (20-16) dans le Tournoi des six nations il y a dix jours.

En foulant la pelouse écossaise, Alexandre Roumat, troisième ligne à Toulouse, a agrandi le cercle des Bleus de père en fils.

Henri (2 sélections entre 1928 et 1930) et André (14 sélections entre 1953 et 1958) Haget ont été les premiers. Ils sont 15 désormais, voire même 17 en comptant Vincent Cantoni et Jo Maso, dont les papas ont joué pour l'équipe de France de rugby à XIII.