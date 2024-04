Biniam Girmay sera de retour sur les routes du Giro

Cette saison, Girmay a remporté la Surf Coast Classic et obtenu des places d'honneur au Tour Down Under, à Tirreno-Adriatico et à Gand-Wevelgem, où il a terminé septième. "On espère le voir poursuivre sa tendance du début de saison", a souligné Visbeek. Au Giro, l'Erythréen pourra notamment compter sur "deux lieutenants d'expérience", Adrien Petit et Dion Smith.

L'an passé, Girmay avait disputé le Tour de France, terminant troisième de la septième étape et sixième du sprint sur les Champs-Elysées.