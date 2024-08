Un sprint un contre un avec Van Aert, "c'est fantastique" pour Kaden Groves

Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) a décroché un deuxième succès dans la 79e édition du Tour d'Espagne, samedi, après avoir devancé Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) dans un sprint disputé par un peloton réduit. "Un sprint un contre un avec Wout, c'est fantastique", a confié après la course Groves au micro des organisateurs.

Groves a survécu à la longue ascension et a ainsi pu jouer la victoire au sprint, où il a battu Van Aert pour la deuxième fois dans cette Vuelta. "Cela fait vraiment du bien. Je ne m'attendais pas à ce type de sprint aujourd'hui, mais Visma-Lease a Bike a tout contrôlé".

"Durant l'ascension, je me sentais bien et je suis resté dans les roues", a expliqué l'Australien. "Je pensais que ce serait un peu trop dur pour moi s'il y avait des attaques. Mais heureusement, Visma-Lease a Bike a imprimé un tempo élevé, personne n'a attaqué et mes équipiers sont restés avec moi jusqu'au sommet. Nous pouvions donc contrôler jusqu'à l'arrivée."