Cyclisme: Cavagna démarre fort la Semaine Coppi-Bartali

Le "TGV de Clermont-Ferrand", arrivé en Italie avec des ambitions pour le classement général, est parti en contre-attaque à plus d'une quarantaine de kilomètres de la ligne au moment où le peloton reprenait un groupe de cinq échappés.

Le Français Rémi Cavagna a remporté mardi à Riccione (Emilie-Romagne) la première des cinq étapes de la Semaine internationale Coppi et Bartali au terme d'une échappée en solo de plus de 30 kilomètres.

Ce rouleur spécialiste des contre-la-montre a ensuite lâché le Belge Lennert Teugels, dernier rescapé de cette échappée initiale, et a résisté seul devant pour conserver un peu plus de 30 secondes d'avance à l'arrivée à Riccione, sur la côte Adriatique, sur son coéquipier suisse de Soudal-Quickstep Mauro Schmid (2e) et le Néerlandais Rick Pluimers (3e).

Cette première victoire de Cavagna dans une course en ligne depuis près de deux ans et sa victoire aux Championnats de France sur route en juin 2021 lance parfaitement une semaine italienne, qui se conclura samedi par un contre-la-montre individuel taillé pour lui (18,6 km).

"Ce chrono, c'est l'objectif de la semaine qui arrive. Donc le but, ce sera d'y arriver sans encombres et en étant placé au général", a expliqué le coureur avant la course, cité par La Montagne.