Cyclo-cross: Van der Poel domine Van Aert à l'Exact Cross de Mol

Le Néerlandais Mathieu van der Poel a dominé son grand rival belge Wout Van Aert vendredi lors de l'Exact Cross de Mol (Belgique), première course de cyclo-cross de l'hiver en présence des deux champions.

Le double champion du monde en titre sur route et en cyclo-cross a devancé Van Aert de 1 min 17 et un autre belge, Niels Vandeputte, troisième à 2 min 12 au terme d'une course disputée sur un parcours partiellement sablonneux.