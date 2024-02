Davide Piganzoli vainqueur final, De Vries gagne la dernière étape devant Van den Bossche

L'Italien Davide Piganzoli (Polti Kometa) est le vainqueur final du Tour d'Antalya, course cycliste de catégorie 2.1, à l'issue de la 4e et dernière étape remportée dimanche par le Néerlandais Hartthijs De Vries (TDT-Unibet) devant Fabio Van den Bossche (Alpecin-Deceuninck).

Cette dernière étape de 183,9 km à Antalya a vu un groupe de six coureurs, parmi lesquels De Vries et Van den Bossche, s'échapper à 70 km de l'arrivée. Ces six hommes se sont disputé la victoire au sprint. De Vries a émergé pour remporter, à 27 ans, sa première victoire professionnelle. Van den Bossche a terminé deuxième, devant l'Italien Alessandro Fancellu (Tudor).

Piganzoli, 21 ans, vainqueur de la 3e étape, a conservé son maillot de leader et s'offre le deuxième succès de sa carrière.