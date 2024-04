De nombreux candidats prêt à dompter le Mur de Huy

La 88e édition de la Flèche Wallonne se dispute mercredi entre Charleroi et Huy sur 198,6 kilomètres. De nombreux prétendants sont prêts à dompter le célèbre Mur, qui sera escaladé à quatre reprises cette année.

L'absence du tenant du titre, le Slovène Tadej Pogacar, ouvre la voie à d'autres coureurs, à commencer par ses équipiers de UAE Team Emirates, au départ avec un effectif solide: le Suisse Marc Hirshi, vainqueur en 2020, l'Espagnol Juan Ayuso, le Portugais Joao Almeida, l'Américain Brandon McNulty ou encore le Néo-Zélandais Finn Fisher-Black peuvent tous jouer les premiers rôles mercredi.

Dylan Teuns (Israel-Premier Tech), vainqueur en 2022, récent 8e du Tour des Flandres et 2e de la Flèche Brabançonne, se verrait bien dompter le Mur de Huy pour la deuxième fois. Un autre Belge, le jeune Maxim Van Gils (Lotto Dstny), est lui aussi haut placé dans la liste des hommes à suivre, tout comme Tiesj Benoot (Visma-Lease a Bike), 3e de l'Amstel Gold Race, et le duo de Soudal Quick-Step Ilan van Wilder et Mauri Vansevenant, ce dernier ayant terminé 4e de l'Amstel.