Elisa Longo Borghini: "Je ne suis pas du tout déçue de ma deuxième place"

"Je me sentais bien dimanche, ce fut une bonne course. Je suis en situation post-covid et chaque jour est différent pour moi. Je suis donc très contente d'avoir pu monter sur le podium à Liège" a expliqué Elisa Longo Borghini. "J'ai travaillé avec Vollering à l'avant pour éviter un retour de l'arrière, ce qui aurait rendu la conquête du podium plus compliquée. Quand nous étions dans La Roche-aux-Faucons, je savais qu'il serait impossible de terminer dans le top 3. Avant cela, l'échappée de ma coéquipière Amanda Spratt dans Stockeu avait été parfaite, cela nous a permis de maîtriser la course. Nous avons exécuté le plan comme prévu".

L'Italienne a regretté son mauvais sprint. "Mon sprint a été mauvais et je m'en veux, mais, de toute façon, Demi Vollering était plus forte. Elle est extraordinaire cette saison et je la respecte profondément. Je ne suis pas du tout déçue de ma deuxième place. Elle vient conclure une très belle campagne ardennaise avec Shirin van Anrooij, troisième à l'Amstel Gold Race, et Gaia Realini troisième à la Flèche wallonne. Ce qui donne trois podiums pour Trek-Segafredo en une semaine".