Fem van Empel reprend par une victoire à Courtrai

La Néerlandaise Fem van Empel a remporté la course élites dames de Courtrai, 2e manche du Trophée X2O de cyclocross, samedi. Elle a devancé ses compatriotes Lucinda Brand et Puck Pieterse.

Malgré une chute en début de course, Van Empel, de retour après trois semaines d'absence, a fait la différence à la fin du cinquième des six tours en s'isolant en tête. La championne du monde et double championne d'Europe s'est imposée avec 25 secondes d'avance sur Brand et 1:05 sur Pieterse, victime d'un ennui mécanique à la mi-course. Sanne Cant termine 6e et première Belge à 2:53.

La Néerlandaise signe à Courtrai sa huitième victoire en autant de courses cette saison. "Au niveau du parcours, c'est une des courses les plus difficiles que j'ai eues cette saison. Ce n'est pas simple de creuser un écart. Il y avait beaucoup de lignes droites et le vent de face n'a pas fait du bien, surtout dans la zone d'arrivée. Ce n'était pas facile de maintenir sa vitesse", a déclaré Van Empel.