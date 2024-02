Gerben Thijssen s'offre la 1re étape au sprint

Gerben Thijssen a remporté la 1re étape du Tour d'Algarve, course cycliste de catégorie 2. Pro, mercredi, au Portugal. Après 200,8 km entre Portimao et Lagos, le coureur d'Intermarché-Wanty a devancé au sprint le Néerlandais Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) et Jordi Meeus (BORA-hansgrohe).