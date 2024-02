L'ancien pistard Chris Hoy, six fois champion olympique, annonce souffrir d'un cancer

La maladie de Hoy a été diagnostiquée l'année dernière et a créé un "choc considérable, n'ayant aucun symptôme à ce moment-là". L'Écossais a indiqué qu'il se "sentait bien" et qu'il "continuait à travailler, à prendre son vélo et à vivre sa vie normalement", ajoutant enfin qu'il était impatient de suivre les Jeux Olympiques de Paris.

Hoy a remporté sept médailles olympiques dont six en or au cours de quatre JO différents. En 2000 à Sidney, il avait terminé deuxième de l'épreuve de vitesse par équipes. Il a ensuite remporté le kilomètre à Athènes en 2004, la vitesse individuelle, la vitesse par équipes et le keirin à Pékin en 2008 et la vitesse par équipes et le keirin en 2012 à Londres.

L'Écossais compte aussi 11 titres de champion du monde.

Il a été fait chevalier par la reine Elizabeth fin 2008 et a pris sa retraite en 2013.