Laura Kenny, quintuple championne olympique sur la piste, met un terme à sa carrière

Kenny a remporté la médaille d'or sur la poursuite par équipes et sur l'omnium lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012 et de Rio en 2016. Elle est aussi devenue championne olympique de la course à l'américaine aux Jeux de Tokyo en 2021 où elle a aussi décroché l'argent sur la poursuite par équipes. Avec six médailles, Kenny est l'athlète féminine britannique la plus médaillée aux Jeux Olympiques.

Elle compte aussi à son palmarès quatre titres de championne du monde la poursuite par équipes (2011, 2012, 2013, 2014), deux titres de championne du monde de l'omnium (2012, 2016) et un titre de championne du monde du scratch (2016).