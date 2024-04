Le Britannique Joseph Blackmore vainqueur en solitaire de "La Doyenne des espoirs"

Le Britannique Joseph Blackmore (Israel-Premier Tech Academy), 21 ans, a remporté samedi en solitaire Liège-Bastogne-Liège U23. L'édition espoirs de la course wallonne, traditionnellement organisée le week-end précédant la "Doyenne" des professionnels, a été disputée entre Bastogne et Blegny sur la distance de 175 kilomètres.

Plusieurs attaques ont animé la première partie de course, toutes récupérées par le peloton. Victor Vaneeckhoutte (Lotto-Dstny) était isolé en tête à 65 kilomètres de l'arrivée, à l'approche de la côte de la Vecquée. Le jeune Belge a perdu son avantage dès le début de la côte de La Redoute où est sorti Maxence Place. Le coureur de Hagens Bermans-Jayco était seul au commandement au sommet de la difficulté. Un nouveau regroupement allait se produire peu après La Redoute.

Un groupe de dix hommes a ensuite émergé, dont est sorti le Norvégien Jorgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike Dvlpt) à quelque 20 kilomètres du but. L'homme de tête a été repris par six concurrents à 12 kilomètres de l'arrivée, dont Kamil Eeman, Robin Orins et Emiel Vestrynge.