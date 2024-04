Le directeur sportif Merijn Zeeman quitte Visma-Lease a Bike pour le club de foot de l'AZ

Zeeman, 45 ans, a rejoint la structure cycliste néerlandaise depuis 2012, lorsqu'elle s'appelait Belkin. Devenu directeur sportif en 2017, il a contribué au développement de l'équipe, devenue ensuite LottoNL-Jumbo puis Jumbo-Visma et, depuis cette année, Visma-Lease a Bike.

"Nous avons parcouru un long chemin ensemble et avons fait en sorte de devenir l'une des équipes les plus performantes de ces dernières années", a commenté Zeeman dans un communiqué de l'équipe. "Notre culture, notre personnel et notre approche innovante ont créé un développement incroyable qui nous a permis d'écrire l'histoire ensemble, avec l'année 2023 en point d'orgue", a ajouté le directeur sportif en référence au triplé réalisé par la formation néerlandaise l'an dernier avec les victoires de Primoz Roglic au Giro, de Jonas Vingegaard au Tour et de Sepp Kuss à la Vuelta.