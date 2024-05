Le Français Paul Seixas remporte Liège-Bastogne-Liège juniors

Le longiligne Lyonnais de 17 ans, a placé une accélération dans la montée de la difficulté finale de la course, la côte de La Redoute, au pied de laquelle le Belge Jenthe Verstraete (Crabbé-Dstny U19) avait tenté son va-tout. Seixas a répliqué en force pour l'emporter avec une dizaine de mètres d'avance sur le Néerlandais Daan Dijkman (Willebrord Wil Vooruit) et Jenthe Verstraete.

Paul Seixas, 6e, en 2024, de la Coupe des Nations "Eroica Juniores" en Italie et vainqueur du GP Durel en France, a succédé au palmarès de la Liège-Bastogne-Liège U19 au Britannique Tomos qui s'était imposée en 2023, un an après le succès du Belge Victor Hannes lors de la première édition. La course était, comme Liège-Bastogne-Liège des espoirs organisée par le Pesant Club liégeois. La course U23 avait été remportée par le Britannique Joseph Blackmore (Israel-Premier Tech Academy) le 13 avril dernier.