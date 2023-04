L'Italienne Silvia Persico fait parler sa puissance pour s'imposer au sprint à Overijse

L'Italienne Silvia Persico (UAE ADQ) a dominé le sprint à sept de la 8e édition de la Flèche brabançonne féminine (1.Pro), disputée mercredi entre Lennik et Overijse sur la distance de 141,2 kilomètres, devant la Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx) et l'Allemande Liane Lippert (Movistar).

Plusieurs attaques ont animé la première partie de course, notamment celle de l'Allemande Lauren Stephens et de l'Italienne Alice Palazzi, parties peu après le départ et reprise à 117 kilomètres de l'arrivée. Toutes les tentatives ont ensuite été vaines. Le peloton était toujours groupé à l'entrée dans le circuit local à Overijse, alors que les difficultés du jour commençaient à s'enchaîner.

La Suissesse Marlen Reusser (SD Worx), lauréate de Gand-Wevelgem, s'est lancée à l'offensive à 26 kilomètres, en vain. À l'entrée du dernier circuit local, Reusser et Vollering ont dicté le tempo d'un peloton d'une trentaine d'unités.