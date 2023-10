Lotte Kopecky et Fabio Jakobsen s'imposent sur le Critérium d'Oostrozebeke

Kopecky s'est imposée en solitaire devant la championne d'Europe espoirs néerlandaise Ilse Pluimers. Celle-ci a devancé au sprint pour la deuxième place Valerie Demey. La championne du monde a très rapidement pris la fuite, après 5 des 25 tours de course. "Les critériums sont parfois très fastidieux à courir et j'ai vu mon moment arriver assez rapidement. Je pensais que d'autres coureuses allaient me rattraper, mais cela n'a pas été le cas", a-t-elle confié ensuite.

Kopecky est ensuite revenue sur son 'fanday', organisé samedi dernier à Gand. "C'était vraiment agréable de voir combien de jeunes enfants étaient présents. Des enfants qui me considèrent un peu comme un exemple. J'espère que je peux les inspirer. J'ai vécu une saison brillante. Si quelqu'un m'avait dit que j'aurais réalisé tout cela, je ne l'aurais pas cru", a-t-elle conclu.