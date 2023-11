Lotte Kopecky, sans surprise, enlève son quatrième trophée consécutif

La meilleure coureuse cycliste belge de l'histoire a remporté le traditionnel référendum organisé par le quotidien flamand Het Nieuwsblad. Elle a été préférée aux quatre autres finalistes, désignées par un jury de spécialistes: Marthe Truyen, Justine Ghekiere, Julie Van de Velde et Julie De Wilde.

Lotte Kopecky a décroché 14 bouquets cette année sur la route, dont le Tour des Flandres et le Circuit Het Nieuwsblad, en plus de la course à l'arc-en-ciel. Elle a porté le maillot jaune du Tour de France qu'elle a terminé à la deuxième place.