Lotte Kopecky: "Une médaille olympique donnerait de l'éclat supplémentaire à ma carrière"

Les Jeux Olympiques de Paris sont l'objectif principal de Lotte Kopecky (28 ans) la saison prochaine. Selon son plan actuel, elle se concentrera dans la capitale française sur deux épreuves: la course sur route en ligne et l'Omnium sur piste. "Une médaille olympique donnerait un éclat supplémentaire à ma carrière", a déclaré Lotte Kopecky lors de l'événement "Road to Paris" organisé par la fédération belge de cyclisme, Belgian Cycling, lundi à Bruxelles.

Avec Shari Bossuyt, Kopecky a remporté le titre mondial du Madison (américaine par équipes sur piste) en 2022. Mais il est très peu probable que Kopecky dispute cette course en France, à la suite de la suspension de Bossuyt positive lors d'un contrôle antidopage.

"Je ne peux pas donner plus de précisions pour le moment", a déclaré Kopecky. "Dans les mois à venir, nous prendrons une décision. Beaucoup de choses dépendent de ce qui se passera avec Shari et de l'évolution des autres coureuses". Hélène Hesters ou Katrijn De Clercq pourrait prendre la place de Bossuyt et participer à la course avec Kopecky. "Mais si cela n'en vaut pas la peine, je ne participerai pas à la course par équipes. Le Madison tombe deux jours avant l'Omnium et c'est un numéro qui comporte de toute façon des risques. S'il n'y a aucune chance de médaille à ce moment-là, alors je dois simplement oser ne pas y aller."