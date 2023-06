L'UCI dévoile le calendrier WorldTour 2024

Première course WorldTour de la saison, le Tour Down Under se déroulera du 16 au 21 janvier 2024 en Australie. La Cadel Evans Great Ocean Road Race sera disputée dans la foulée le 28 janvier, avant le Tour des Emirats arabes unis (19-25 février).

Course d'ouverture de la saison cycliste belge, le Circuit Het Nieuwslad sera aussi la première course WorldTour organisée en Europe, le 24 février. Suivront les Strade Bianche (2 mars), Paris-Nice (3-10 mars) et Tirreno-Adriatico (4-10 mars), avant le premier Monument de la saison, Milan-Sanremo, le 16 mars.