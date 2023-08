Luke Lamperti signe chez Soudal Quick-Step

"Nous suivions Luke depuis un certain temps", a déclaré le directeur général Patrick Lefevere. "Nous sommes donc ravis qu'il ait choisi notre équipe pour passer dans le monde du cyclisme professionnel. Il a beaucoup de potentiel et un amour pour les classiques : il est au bon endroit chez nous. Chez les espoirs, il est l'un des coureurs les plus talentueux."