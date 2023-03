Mauri Vansevenant absent six semaines pour une blessure au genou

Le cycliste de Soudal Quick-Step Mauri Vansevenant va être écarté pendant six semaines à cause d'une blessure au genou, a communiqué l'équipe WorldTour belge lundi.

Vansevenant, 23 ans, souffre du "syndrome de friction prépatellaire" et sera opéré mercredi à Herentals. Le Flandrien va donc manquer six semaines de compétition. Prévu sur la Semaine Internationale Coppi et Bartali, il sera remplacé par le Slovaque Martin Svrcek.

Le 'Wolfpack' a également annoncé le forfait de Casper Pedersen pour la Classic Bruges-La Panne prévue mercredi. Le Danois souffre d'une "infection des voies respiratoires supérieures" et sera remplacé par Yves Lampaert.