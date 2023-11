Michael Vanthourenhout, malade, ne prendra pas le départ à Merksplas et à Troyes

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauces-Bingoal) a dû déclarer forfait aux épreuves de cyclocross de Merksplas et de Troyes, comptant respectivement pour le Superprestige et la Coupe du monde. Le champion d'Europe est gêné par des problèmes d'estomac, qui l'avaient déjà poussé à renoncer à l'épreuve de Coupe du monde de Termonde, dimanche dernier.

"Michael ne s'est malheureusement pas encore rétabli", a expliqué Jurgen Mettepenningen, le directeur de l'équipe. "C'est un coup dur pour nous, mais il ne pourra pas prendre le départ à Merksplas et à Troyes. Nous espérons qu'il sera bientôt complètement guéri et que nous pourrons de nouveau compter sur lui à Courtrai (25 novembre) et à Dublin (26 novembre) en pleine forme".

Le champion d'Europe de cyclocross avait été sélectionné lundi par le sélectionneur national Sven Vanthourenhout pour la course de Troyes, la quatrième manche de la Coupe du monde.