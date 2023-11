Mis à l'honneur dans sa ville de Hannut, le cycliste Cian Uijtdebroeks veut courir le Giro

"Je fais beaucoup de courses et de stages, mais c'est presque toujours à l'étranger. Je ne suis pas un coureur classique comme un van Aert qui court beaucoup en Belgique. Je reviens d'Espagne et c'est très chouette d'être une fois ici ensemble, dans ma commune, où tout a commencé", a exprimé Cian Uijtdebroeks devant plusieurs dizaines de supporters venus assister à la cérémonie.

Représentées par le bourgmestre Manu Douette et l'échevin des sports Martin Jamar, les autorités communales de Hannut ont reçu, vendredi soir, le jeune cycliste professionnel Cian Uijtdebroeks, originaire du village d'Abolens, pour saluer son brillant parcours sportif.

Le sportif hesbignon a ensuite évoqué la suite de sa carrière.

"L'objectif de l'année prochaine, ce serait le Giro. On a beaucoup de travail. On était huitième à la Vuelta. Pour le Giro, le top 10 ou le top 5, ce doit être l'ambition. Je voudrais bien aussi faire le Tour de Catalogne, avec quelques beaux cols, c'est là que je peux me montrer. Le Tour de France, c'est encore un peu trop tôt", a-t-il conclu.