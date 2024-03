Niels Verschaeren médaille de bronze sur le kilomètre en contre-la-montre

Déjà en bronze l'an dernier à Glasgow, Verschaeren s'était qualifié pour la finale avec le quatrième temps des qualifications (1:05.124). Il y a finalement décroché la médaille de bronze en 1:04.980.

"Je suis soulagé", a réagi Niels Verschaeren dans un communiqué. "Je suis venu ici avec de l'ambition. A Glasgow, j'avais réussi à monter sur le podium et je voulais évidemment réitérer cette performance, mais ce n'est pas facile. Mes chronos à l'entrainement étaient meilleurs que jamais, mais j'ai terminé quatrième des qualifications. Un nouveau coureur thaïlandais a fait un temps exceptionnel. Je me suis remotivé : la finale est une nouvelle course. Nous avons aussi fait des ajustements mécaniques pour que je puisse prendre plus de vitesse dans le deuxième tour. Je suis fier d'avoir pu, pour la première fois, rouler plus vite en finale qu'en qualifications. En général j'ai du mal, mais aujourd'hui je me suis senti très bien et j'avais encore de l'énergie".