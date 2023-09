Sepp Kuss, toujours leader avoue avoir "beaucoup souffert"

"Nous voulions être tous devant dès le début. Nous savions que le vent était fort", a expliqué Sepp Kuss aux organisateurs en évoquant les bordures qui se sont créées sous l'action du vent et l'effort des coureurs de Jumbo-Visma." Nous avons regardé derrière nous et le groupe était vraiment petit. J'ai beaucoup souffert, mais heureusement, j'avais les jambes pour aider le groupe. C'était une journée nerveuse, très venteuse, mais je m'en suis très bien sorti. C'était très glissant et très boueux, donc je pense qu'ils ont pris une bonne décision [en neutralisant les temps dans le final]. La dernière montée était très explosive, mais après une journée aussi difficile, les jambes étaient fatiguées."

La première journée de repos lundi précédera le contre-la-montre de 25,8 km mardi à Valladolid.