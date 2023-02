Thibau Nys grand favori pour la course chez les Espoirs samedi

"Je n'ai aucun problème avec cette étiquette. Cela génère du stress, mais c'est un bon stress que je peux gérer", a expliqué le jeune Belge lors d'un point presse jeudi à Brasschaat.

Les Espoirs belges forment un bloc solide avec Joran Wyseure, tenant du titre, Emiel Verstrynge, Jente Michels, Witse Meeussen et Thibau Nys, vainqueur des quatre manches de Coupe du monde de sa catégorie.

"Je me sens un peu nerveux depuis une semaine, mais cela ne m'inquiète pas, je suis toujours comme ça pour les championnats. Ce stress me motive et me donne de l'énergie. J'espère aussi ne pas être trop nerveux non plus, parce que tu veux toujours en faire plus aussi. Cela dit samedi tout peut arriver."

Thibau Nys favori, quatre autres coureurs belges sont aussi candidats au podium, de même que lle Néerlandais Tibor del Grosso, 19 ans. "Il a beaucoup progressé cette saison et court bien. Je l'attends dans ces Mondiaux", a ajouté le jeune Espoir qui n'avait pas encore reconnu un parcours décris comme "rapide, et sélectif pour faire une différence" entre les Belges peut-être aussi. "Cela ne veut pas dire que nous allons courir les uns contre les autres. C'est un Néerlandais contre cinq Belges, il faut garder ça à l'esprit, même s'il y a de fortes chances que mon principal rival soit Belge. C'est déjà arrivé. Il faudra alors être prudent et veiller à ce qu'aucun Néerlandais ne revienne avant d'en découdre."