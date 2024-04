Tiesj Benoot, fraichement papa, termine neuvième sur "fond d'adrénaline et d'euphorie"

À la veille de la Flèche Wallonne, Benoot et sa compagne Fien ont accueilli leur deuxième fille, prénommée Loes. Malgré une courte nuit, le coureur originaire de Flandre Orientale s'est présenté au départ à Charleroi. "Avec ma famille, j'ai décidé de prendre le départ ici. Je suis également content d'avoir été là. La Flèche Wallonne était un objectif pour moi. C'est devenu une course que j'ai courue sur fond d'adrénaline et d'euphorie", a-t-il déclaré par la suite.

"Vu les circonstances, je me sentais bien aujourd'hui", a déclaré Benoot. "Je n'ai jamais eu aussi froid pendant une course. À l'approche de la dernière montée, je me sentais mieux. Mais j'ai fini par manquer de jambes lors de la montée finale. Malgré tout, une place dans les dix premiers de la Flèche Wallonne reste un excellent résultat. Je suis plein d'espoir avant Liège-Bastogne-Liège de dimanche prochain." Benoot a terminé septième de Liège-Bastogne-Liège l'année dernière.