Tobias Foss gagne la 1re étape et ouvre son compteur avec INEOS Grenadiers

Tobias Foss (INEOS Grenadiers) a remporté la 1re étape du Tour des Alpes, course cycliste de catégorie 2.Pro, lundi. Le Norvégien a réglé au sprint un petit groupe après 133,3 km entre Egna et Cortina sulla Strada del Vino, deux villes situées dans le Trentin-Haut-Adige, en Italie.

Cette première étape proposait trois ascensions. Membres d'une échappée de sept coureurs partis après une vingtaine de kilomètres, les Italiens Mattia Bais et Andrea Garosio, tous deux de l'équipe Polti Kometa, ont poursuivi à deux jusqu'à 20 km et le début du second passage par le col de Penone (2e catégorie, 4,4 km à 9,4%).

Aucun favori n'a tenté sa chance sur cette ascension. La descente a permis à un petit groupe de se détacher du peloton d'une trentaine d'éléments. Onze coureurs se sont présentés à l'arrivée pour se jouer la victoire. Tobias Foss s'est montré le plus rapide du sprint. Le Norvégien, 26 ans, décroche la 5e victoire de sa carrière, la première depuis son titre mondial du contre-la-montre en septembre 2022 et la première sous les couleurs d'INEOS Grenadiers, qu'il a rejoint cette année.